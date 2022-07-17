Под Курском утонул 42-летний мужчина

Курян просят быть осторожными на воде Фото: Светлана ВОЛКОВА

17 июля в 11:20 в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о происшествии на водоеме в Щигровском районе.

На место происшествия были направлены ОГ КЧС и ОПБ Щигровского района, сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи.

По прибытию первого подразделения на место происшествия выяснилось, что в пруду деревни Верхняя Гремячка, в необорудованном для купания месте, утонул 42-летний мужчина.

Уважаемые куряне, будьте внимательны и осторожны, соблюдайте все меры безопасности при посещении водоемов, призывают спасатели.

При необходимости обращайтесь по телефону службы спасения «112».