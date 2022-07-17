18 июля в Курске отключат ТВ и радио

С 2:00 до 11:00 в Курске возможно отключение двух мультиплексов и восьми радиостанций Фото: Светлана ВОЛКОВА

В июле в филиале РТРС — «Курский ОРТПЦ» запланированы квартальные профилактические работы на радиотелевизионной станции Курск и других объектах, сообщили в администрации региона.

В этот период возможны кратковременные приостановки трансляции 20 цифровых эфирных телеканалов и FM-радиостанций.

18 июля с 2:00 до 11:00 в Курске возможно отключение двух мультиплексов и восьми радиостанций.

Кстати, недавно жительница Курска стала героиней проекта «Перезагрузка» на ТНТ.

Скромная девушка в очках и с медицинским дипломом Анна Мухина мечтает стать каскадером и сниматься в фильмах, выполняя опасные трюки. Аня уже устроилась на работу промышленным альпинистом, чтобы, отмывая окна пятиэтажек, стать ближе к своей мечте, но неуверенность в себе не позволяет ей идти дальше. Экстремальный эксперимент от Мари Буше научит Аню быть женственной в любой ситуации, а бьюти-эксперты превратят ее в суперкрасотку. Таков сюжет шоу.

Промышленная альпинистка Анна Мухина раньше уже снималась в шоу на этом канале. Аня была одной из участниц реалити-сериала «Солдатки», в котором она проходила военную подготовку наравне с бойцами элитных войск.

На сей раз куряне могли понаблюдать за преображением землячки в "Перезагрузке".