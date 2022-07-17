В Курске пройдет несколько концертов под открытым небом

Ближайший концерт состоится 6 августа Фото: Светлана ВОЛКОВА

Солисты и творческие коллективы Курской филармонии будут выступать для горожан уже в августе, сообщает мэрия областного центра. Предлагаем ознакомиться с расписанием концертов проекта «Музыка для всех» на Театральной площади.

6 августа в 19:00 – Оркестр духовых инструментов им. И. Кальмана (художественный руководитель и главный дирижер – Эдуард Кальман), солисты филармонии.

13 августа в 19:00 – Леонид Винцкевич и ансамбль «Новое искусство».

20 августа в 19:00 – Симфонический оркестр, солисты филармонии.

27 августа в 19:00 – Джаз-оркестр им. В. Людвиковского под управлением Эдуарда Кальмана, солисты филармонии.

Ранее КП сообщала, что 23 июля музей «Усадьба А.А. Фета» приглашает на «Литературное варенье». В основе программы – приготовление варенья по рецептам, найденным в архивах известных имений. Его будут делать из ягод фруктов, выращенных в приусадебных садах, в присутствии участников праздника. Также в музее пройдут литературные чтения.

Отъезд будет организован от Курского областного краеведческого музея в 9:00. Подробности можно уточнить по телефону 51-15-81