Работы провели уже в большей части учреждений образования
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Курске соцучреждения готовят к отопительному сезону.
Летом на всех объектах соцсферы идет подготовка внутренних систем отопления: промывка и опрессовка тепловых узлов, водонагревателей, внутренних систем теплоснабжения, сообщает мэрия.
Как говорят специалисты, это улучшит качество теплоснабжения в детских садах, школах, а также учреждениях культуры и спорта зимой.
Кроме того, проверяют и работоспособность приборов учета, средств измерений, задвижек.
На сегодняшний день из 159 школ и детских садов в 97 уже проведены работы.