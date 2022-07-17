Работы провели уже в большей части учреждений образования Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске соцучреждения готовят к отопительному сезону.

Летом на всех объектах соцсферы идет подготовка внутренних систем отопления: промывка и опрессовка тепловых узлов, водонагревателей, внутренних систем теплоснабжения, сообщает мэрия.

Как говорят специалисты, это улучшит качество теплоснабжения в детских садах, школах, а также учреждениях культуры и спорта зимой.

Кроме того, проверяют и работоспособность приборов учета, средств измерений, задвижек.

На сегодняшний день из 159 школ и детских садов в 97 уже проведены работы.