Курский «Авангард» начал сезон с победы над «Спартаком»

Эмоции в раздевалке курян. Фото со страницы ФК "Авангард" в VK.

Накануне, 16 июля, в Курске на стадионе «Трудовые резервы» в присутствии 897-ми зрителей состоялся матч 1-го тура второй лиги по футболу. Местный «Авангард» одолел тамбовский «Спартак» (2:0). По разу гостей огорчили Александр Войнов (32-я) и Владислав Игнатенко (49-я).

Впрочем, впечатление от удачного старта сезона смазалось не самым спортивным поведением хозяев. На 84-й минуте с поля был удален Войнов за удар соперника по лифу рукой, и наставник «Авангарда» Денис Гершун – за нецензурную брань в адрес судьи матча.

«Авангард»: Скоробогатько, Пономарев, Войнов, Донцов, Горбулин (Бобрышов, 46), Набатов, Имуллин, Агеев, Игнатенко (Беляев, 87), Земсков (Гершун, 69), Максумов (Тарасов, 69).

Напомним, что вчерашняя встреча также пошла в зачет «Кубка Черноземья» на призы «Комсомольской правды». Регламент турнира прост - липецкий «Металлург», тамбовский «Спартак» и наш «Авангард» сыграют между собой по два матча (дома и в гостях). Тот, кто наберет в этих играх больше очков, получит «Кубок Черноземья» от «КП».

Во втором туре, 24 июля, куряне сыграют в Липецке с «Металлургом», и эта встреча будет проходить в рамках Кубка Черноземья.