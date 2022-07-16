16 июля в первом матче сезона-2022/23 курский «Авангард» примет тамбовский «Спартак»

Тамбовский "Спартак" - первый соперник курян в сезоне-2022/23. Фото со страницы ФК "Авангард" в VK.

Сегодня, 16 июля, в Курске откроется новый футбольный сезон. В первом туре второй лиги местный «Авангард» встретится с тамбовским «Спартаком». Встреча начнется в 18:00 на стадионе «Трудовые резервы».

Напомним, что по итогам прошлой кампании куряне заняли восьмое место. В этом розыгрыше они попытаются завоевать путевку во второй по силе эшелон отечественного футбола и сразятся за «Кубок Черноземья» от «Комсомольской правды». В споре за трофей у «Авангарда» два соперника – липецкий «Металлург» и тамбовский «Спартак». Как раз сегодняшняя игра пройдет в рамках «комсомольского» Кубка.