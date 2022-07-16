18-летнего воронежца судят за обман курских пенсионерок

Парень убедил женщин, что их родные попали в аварию и нужны деньги Фото: Светлана ВОЛКОВА

Кировский районный суд Курска избрал меру пресечения - взять под стражу - 18- летнего жителя Воронежской области. Парня подозревают в мошенничестве.

По версии следствия подросток получил более миллиона рублей от четырех пенсионерок, которых ему удалось убедить в том, что деньги он якобы отдаст их родственникам, попавшим в ДТП.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Курский областной суд в течении трех суток, уточнили в ведомстве.

Ранее КП сообщала, что в ОМВД России по Ивнянскому району Белгородской области поступило сразу несколько сообщений о кражах имущества из частных домов. После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 19-летний ранее судимый житель Обоянского района Курской области. Ранее молодой человек отбывал наказание в виде 3,5 лишения свободы за 15 эпизодов краж, 13 из которых квартирные. Выйдя на свободу в июне этого года, он взялся за старое «ремесло».