Поврежденную в результате обстрела ЛЭП в Курской области восстановили

Об обстреле сообщил губернатор региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Глушковском районе восстановлена линия электропередач, которая была повреждена в результате сегодняшнего минометного обстрела со стороны Украины, сообщили в администрации региона:

- От этой линии электричество получали жители двух сел. В селе Неониловка снабжение восстановлено. Работы продолжаются. Специалисты планируют, что до 24:00 удастся подключить и жителей села Дроновка.

Ранее КП сообщала, что 15 июля со стороны Украины снова была обстреляна Курская область. На этот раз под минометный обстрел попало приграничное село Дроновка в Глушковском районе.

- Предварительно насчитали больше 25 прилетов. К счастью, пострадавших нет, но противник нанес повреждения жилым домам: во многих разбиты стекла, в некоторых пострадала кровля, нанесен другой ущерб, - сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Также пострадали здания школы, медпункта, дома культуры, сельсовета, магазина. Из-за повреждений линий электропередач в селе нет света.