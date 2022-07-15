Курские «Русичи» выступят в Суперлиге

В сезоне-2021/22 "Русичи" добились лучшего результата в своей истории. Фото со страницы БК "Русичи" в VK.

Сегодня, 15 июля, состоялось заседание Исполкома российской федерации баскетбола (РФБ). Главным вопросом стало утверждение состава участников профессиональных соревнований в сезоне-2022/23.

Курские «Русичи», завоевавшие в прошлой кампании историческое серебро в Суперлиге 2, в новом розыгрыше выступят во втором дивизионе – Суперлиге (ранее Суперлига 1). Вместе с нашей командой в турнире примут участие еще 15 клубов. Это «Уралмаш» (Екатеринбург), «Руна» (Москва), «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда), «Иркут» (Иркутск), «Университет-Югра» (Сургут), «Новосибирск» (Новосибирск), ЦСКА-2 (Москва), «Барнаул» (Алтайский край), «Химки» (Московская область), «Купол-Родники» (Ижевск), «Динамо» (Владивосток), «Уфимец» (Уфа)*, СШОР-«Локомотив-Кубань» (Краснодарский край), «Тамбов» (Тамбовская область) и «Зенит»-2 (Санкт-Петербург).

От Курской области выступят еще пять баскетбольных клубов. В женской Премьер-лиге – действующий чемпион страны «Динамо», в женской Суперлиге – «Динамо-Фарм», в первенстве ДЮБЛ среди юниорок – «Динамо-Юниор» и СШОР «Динамо», в первенстве ДЮБЛ среди юниоров – «Русичи»-ДЮБЛ.