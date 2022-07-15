В Курске появится Дворец бракосочетания

Дворец бракосочетания построят на проспекте Победы Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В 2023 году в Курске на проспекте Победы начнется строительство комплекса для торжеств, центральное место которого займет Дворец бракосочетания.

- В Курской области нет современного, достойного здания, где можно в торжественной обстановке заключить брак. Куряне справедливо хотят красивую церемонию в соответствующей обстановке – это событие запоминается на всю жизнь. Было принято решение возвести Дворец бракосочетания», – сказал губернатор Роман Старовойт.

В областной администрации сообщают, Дворец бракосочетания сможет единовременно принимать около 200 посетителей. В нем будут несколько залов торжественной регистрации, фуршетные залы, рабочие кабинеты, фотозоны, архив и зимний сад. Интерьер будет выполнен в едином стиле с применением разных цветовых решений и современных приемов.

Также проектируется территория торжественного комплекса. Запланировано озеленение, установка фонтана, ротонды и скульптурной композиции.

Уже подготовлена схема земельного участка, решен кадастровый вопрос. Строительство Дворца бракосочетания начнется в следующем году. Завершить работы с учетом благоустройства планируют к лету 2024 года.