Сбер создаст VR-тренажер для химической промышленности

Сбер (при участии команды DTaaS (Digital Transformation as a Service) Центрально-Черноземного банка) и «Цифровые решения регионов» создадут новый тренажер виртуальной реальности для обучения работе на промышленном оборудовании тамбовского предприятия «Пигмент». Инвестиции химической компании в проект составят порядка 1 млн руб.

Тренажер позволит сотрудникам предприятия совершенствовать практические и теоретические навыки переключения силовой нагрузки высоковольтной аппаратуры без отключения оборудования, которое снабжает электроэнергией половину заводских мощностей предприятия. Это обеспечит бесперебойную работу завода и снизит вероятность производственных травм.

Новое устройство приступит к работе уже в сентябре. Ранее в рамках цифровой трансформации производственных мощностей Сбер и АО «Пигмент» внедрили виртуальные тренажеры для отработки практических навыков безопасной работы и действий во внештатных ситуациях с последующей проверкой знаний. Помимо этого, в апреле при финансовой поддержке Сбера АО «Пигмент» запустил новую линию производства акриловых эмульсий.

Антон Каменев, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка СберБанка ПАО Сбербанк:

«Наши компании связывают крепкие партнерские отношения. Мы оказываем не только финансовую поддержку, но и предлагаем новые современные технологические решения по линии нашей экосистемы. Сегодня «Пигмент» - это один из лидеров российской химической промышленности. Мы ценим наше многолетнее сотрудничество и намерены развивать совместную работу для создания новых проектов».

Олег Подобрянский, заместитель генерального директора ООО «УК «КРАТА» ПАО Сбербанк:

«В настоящее время VR-индустрия развивается быстрыми темпами, и мы рады быть в числе первых региональных предприятий, кто применяет эти технологии на своей практике. Совместно со Сбером мы создадим полноценный продукт, который поможет сотрудникам нашего предприятия проходить обучение без отрыва от текущих задач».