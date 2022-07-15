В Курской области продолжается капитальный ремонт Медвенской ЦРБ

Ремонт закончат к 1 декабря Фото: Архив "КП"

В Курской области продолжаются ремонтные работы в медучреждениях в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Капитально ремонтируют и взрослую поликлинику Медвенской ЦРБ. При этом поликлиника продолжает прием пациентов в помещении стационара.

Ремонтные работы планируют завершить к 1 декабря 2022 года, сообщают в областной администрации. В поликлинике заменят систему отопления, сантехнику, водопроводные и канализационные трубы. Также проведут внутреннюю отделку. На эти цели выделено свыше 100 миллионов рублей.

Помимо этого, установят и новое медицинское оборудование – рентген-аппарат на два рабочих места и цифровой маммограф