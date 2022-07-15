В Курской области грузовик сбил десятилетнего ребенка

Ребенок был госпитализирован Фото: Архив "КП"

ДТП случилось 14 июля примерно в 14:05 на 108 км автомобильной дороги «Курск - Льгов – Рыльск» Рыльского района. Как сообщают в региональном УГИБДД, водитель 1956 года рождения, управляя автомобилем «Зил 13171» с прицепом, сбил пешехода 2012 года рождения.

В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил травмы и был госпитализирован.

Всего 14 июля в Курской области зарегистрировано пять ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла примерно в 17:50 на улице Димитрова. По предварительным данным, автомобиль «Лада Гранта», под управлением водителя 1980 года рождения, столкнулся с автомобилем «Дэу Нексиа», за рулем которого был водитель 1976 года рождения.

В результате ДТП несовершеннолетняя пассажирка 2016 года рождения автомобиля «Дэу Нексиа» получила травмы.

Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП.