Юные курянки дебютируют в матчах за сборную России

Девушки представят регион на международном уровне Фото: Светлана ВОЛКОВА

Воспитанницы курской спортивной школы олимпийского резерва "Динамо" Дарья Морозова и Дарья Ермакова дебютируют в матчах за сборную команду России!

Две резервные национальные команды страны примут участие в стартующем в Белоруссии 15 июля международном турнире «Кубок Халипского». В нем примут участие четыре команды: помимо двух российских, это сборные Беларуси «до 18 лет» и «до 16 лет». Итог соревнований будет известен 17 июля.

Ранее КП сообщала, что под знамена курского «Атома» перебралась одна из самых титулованных юных волейболисток страны. В свои 18 лет доигровщица Ирина Артюхина в составе сборной России стала чемпионкой мира среди игроков до 18 лет и чемпионкой Европы среди игроков до 17 лет. В прошлом сезоне Ирина выступала за подмосковный «Заречье-Одинцово».

В интервью «КП» наш звездный новичок рассказала о том, как оказалась в «Атоме».