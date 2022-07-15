Рост цен на некоторые продукты приостановился Фото: Светлана ВОЛКОВА

Годовая инфляция в Курской области в июне 2022 года составила 18,6% (минус 0,8 пункта по сравнению с маем). На динамику цен в первый месяц лета повлияли увеличение предложения на товарных рынках, снижение издержек производителей, а также сдержанная потребительская активность, считают в Банке России.

Так, инфляция на продовольственные товары снизилась за месяц на 1,6 процента. Благодаря расширению географии импортных поставок овощей и фруктов и обнуления ввозных пошлин увеличилось предложение на региональном рынке. В результате уменьшились темпы прироста цен на апельсины, бананы, виноград и груши. Кроме того, выросли объемы производства отечественных тепличных овощей, а хорошие погодные условия в сравнении с прошлым годом повлияли на удешевление стоимости огурцов и замедление роста цен на помидоры и картофель.

Как отмечают в курском отделении Банка России, снизились годовые темпы прироста цен на мясо – свою роль в этом сыграло, в том числе, увеличение объемов производства свинины, говядины и телятины в региональных животноводческих хозяйствах.