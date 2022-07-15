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Здоровье15 июля 2022 8:21

В Курской области от ковид умерла 97-летняя женщина

За сутки зарегистрировано 34 новых случая заражения
Ольга ДАНИЛОВА
В регионе продолжается вакцинация против ковид

В регионе продолжается вакцинация против ковид

Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 15 июля в Курской области всего зарегистрирован 119 821 подтвержденный случай заболевания коронавирусом. В том числе 34 - за последние сутки. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 160 человек, на ИВЛ – шесть (пять – инвазивная, один – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба с начала пандемии от ковид в регионе скончались 2493 человека. В том числе за последние сутки - женщина 97 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.