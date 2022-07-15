В Курске разыскивают 12-летнего мальчика

ЧП произошло на КЗТЗ Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске объявлен розыск 12-летнего Никулина Виктора.

- С 14 июля нет информации о его местонахождении ,- сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт".

14 июля ребенок не пришел домой с прогулки в микрорайоне КЗТЗ.

Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза голубые.

Был одет: белая спортивная кофта с надписью на спине "Россия", черные спортивные штаны с тремя полосками сбоку, серые мокасины.

Информацию о ребенке можно сообщить в полицию по номеру 02.