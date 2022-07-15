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Деловой Курск15 июля 2022 7:37

В Курске продолжат строительство высоток в районе аэродрома

Мировое соглашение утвердил Арбитражный суд
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Всего возведут 13 домов

Всего возведут 13 домов

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Строительство многоквартирных домов в микрорайоне №1 поселка Северный будет продолжено. Застройщик и комитет архитектуры и градостроительства города Курска заключили мировое соглашение, которое утвердил Арбитражный суд Курской области.

В рамках этого соглашения возобновлено действие 13 разрешений на строительство, выданных в 2017-2018 годах заводу КПД, сообщили в администрации региона.

Решения вопроса куряне ждали с 2018 года. Это стало возможным только после утверждения приаэродромной территории для обеспечения безопасности полетов.

В июне этого года приказом Министерства обороны РФ приаэродромная территория аэродрома совместного использования Курск (Восточный) была определена.

В ближайшее время будет продолжено строительство 13 многоэтажек общей площадью около 145 тысяч квадратных метров.