Курян приглашают сразиться в настольные игры

В городе проходят различные развлекательные мероприятия Фото: Светлана ВОЛКОВА

15 июля городской молодежный центр «Гелиос» приглашает всех на развлекательную программу «Летние вечера».

Для детей и взрослых будут организованы различные настольные игры. Всех участников ждут приятные подарки.

Начало мероприятий в 16:00. Место встречи: ул. 50 лет Октября, 102, площадь перед ГМЦ «Гелиос».

Ранее КП сообщала, что 23 июля музей «Усадьба А.А. Фета» приглашает на «Литературное варенье». В основе программы – приготовление варенья по рецептам, найденным в архивах известных имений. Его будут делать из ягод фруктов, выращенных в приусадебных садах, в присутствии участников праздника. Также в музее пройдут литературные чтения.

Отъезд будет организован от Курского областного краеведческого музея в 9:00. Подробности можно уточнить по телефону 51-15-81