Курян приглашают на "Литературное варенье"

Также в Воробьевке пройдут чтения Фото: Светлана ВОЛКОВА

23 июля музей «Усадьба А.А. Фета» приглашает на «Литературное варенье». В основе программы – приготовление варенья по рецептам, найденным в архивах известных имений. Его будут делать из ягод фруктов, выращенных в приусадебных садах, в присутствии участников праздника. Также в музее пройдут литературные чтения.

Усадьба поэта - одна из основных достопримечательностей региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

Отъезд будет организован от Курского областного краеведческого музея в 9:00. Подробности можно уточнить по телефону 51-15-81

Ранее КП сообщала, что 14 июля на Театральной площади Курска в рамках общегородского творческого проекта «Курск-2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения» прошла литературно-фольклорная программа «Культура России: обычаи и традиции».

Куряне и гости города стали участниками яркого фольклорного праздника, организованного муниципальными библиотеками города в рамках Года культурного наследия народов России. Мастера декоративно-прикладного творчества провели мастер-класс по изготовлению кожлянской игрушки-свистульки, являющейся одним из символов народного искусства и самобытных традиций Соловьиного края.