От Центрального и Сеймского военкомата ушли служить 359 курян

В места боевых действий направляют только офицеров и военнослужащих по контракту Фото: Светлана ВОЛКОВА

359 юношей этой весной ушли служить в армию от Центрального и Сеймского военкомата областного центра.

Об этом рассказал военный комиссар Игорь Ясько. Весенний призыв начался 1 апреля и завершится 15 июля. Норму, которая была поставлена перед военкоматом, выполнили на сто процентов. Всего ушли служить Родине 359 юношей.

— Общий наряд призыва юношей перевыполнен с качественным результатом. Все срочники будут проходить службу в пределах Западного военного округа, привлекать их к участию в спецоперации на Украине никто не будет. В места боевых действий направляются только офицеры и военнослужащие по контракту, — подчеркнул военком.

Но есть и те ребята, которые пытаются уклониться от службы в армии. В настоящий момент таковых в военкомате 490 человек.

Более 200 юношей оштрафованы на сумму 300 тысяч рублей.