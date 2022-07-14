В Курске на "Трудовые резервы" вернули цементные скульптуры

Стадион вновь украсили "Девушка с мячом" и "Спортсмен с мячом" Фото: Светлана ВОЛКОВА

На стадионе "Трудовые резервы" на историческое место вернули две цементные скульптуры. "Девушка с мячом" и "Спортсмен с мячом" заняли места на пилонах южной трибуны. Перед этим они были приведены в порядок: убраны внешние дефекты, сколы, заделаны появившиеся швы, а сами скульптуры были покрашены. У одной из фигур были отбиты руки, которые также были восстановлены.

В прошлом году скульптурам исполнилось 70 лет. Они были произведены в Харькове в 1951 году, сообщает администрация региона.