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Звезды14 июля 2022 13:00

В Курске прошел литературно-фольклорный праздник

Мероприятие развернулось на Театральной площади
Ольга ДАНИЛОВА
Праздник прошел в рамках Года культурного наследия народов России

Праздник прошел в рамках Года культурного наследия народов России

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Куряне стали участниками литературно-фольклорного праздника.

14 июля на Театральной площади Курска в рамках общегородского творческого проекта «Курск-2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения» прошла литературно-фольклорная программа «Культура России: обычаи и традиции».

Куряне и гости города стали участниками яркого фольклорного праздника, организованного муниципальными библиотеками города в рамках Года культурного наследия народов России. Мастера декоративно-прикладного творчества провели мастер-класс по изготовлению кожлянской игрушки-свистульки, являющейся одним из символов народного искусства и самобытных традиций Соловьиного края.