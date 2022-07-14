В Курске прошел литературно-фольклорный праздник

Праздник прошел в рамках Года культурного наследия народов России Фото: Светлана ВОЛКОВА

Куряне стали участниками литературно-фольклорного праздника.

14 июля на Театральной площади Курска в рамках общегородского творческого проекта «Курск-2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения» прошла литературно-фольклорная программа «Культура России: обычаи и традиции».

Куряне и гости города стали участниками яркого фольклорного праздника, организованного муниципальными библиотеками города в рамках Года культурного наследия народов России. Мастера декоративно-прикладного творчества провели мастер-класс по изготовлению кожлянской игрушки-свистульки, являющейся одним из символов народного искусства и самобытных традиций Соловьиного края.