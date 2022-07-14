Банк России выпустил монету с изображением курского города Рыльск

Монета с изображением Рыльска вошла в серию «Древние города России» Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 14 июля Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 10 рублей «г. Рыльск, Курская область». Монета с изображением Рыльска вошла в серию «Древние города России».

- 14 июля монета, посвященная одному из самых древних городов России – городу Рыльску, увидела свет. Это замечательный подарок старинному городу в преддверии его 870-летия, – рассказал управляющий Отделением Курск Банка России Евгений Овсянников.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение панорамы города Рыльска с видом на Успенский собор. Она изготовлена из недрагоценных металлов и является законным средством наличного платежа на территории России. Тираж монеты – один миллион штук.

Рыльск – один из древнейших городов России. Первое упоминание о нем относится к 1152 году и связано с походом сына Владимира Мономаха, ростово-суздальского князя Юрия Долгорукого, на Чернигов.