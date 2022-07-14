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Общество14 июля 2022 10:42

В Курске на улице Овечкина обновляют асфальт

Также установят дорожные знаки и нанесут разметку
Кристина ГОРБАТЕНКО
Работы проходят в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»

Работы проходят в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Ранее КП сообщала, что 14 июля в Курске ремонтируют дороги на десяти улицах. В их число входит и улица Овечкина. Как сообщают в городской администрации, сейчас работы выполняют на участке 1,3 км. Здесь проходит фрезерование старого асфальтобетонного покрытия. Также дорожники уже приступил к работам по демонтажу и монтажу бортового камня.

Помимо этого, специалисты обновят дорожное покрытие, установят новые дорожные знаки, перильное ограждение, нанесут горизонтальную разметку из термопластика и выполнят ремонт существующих тротуаров из асфальтобетонной смеси.

Ремонтные работы выполняются в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».