В Курске на улице Овечкина обновляют асфальт

Работы проходят в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Ранее КП сообщала, что 14 июля в Курске ремонтируют дороги на десяти улицах. В их число входит и улица Овечкина. Как сообщают в городской администрации, сейчас работы выполняют на участке 1,3 км. Здесь проходит фрезерование старого асфальтобетонного покрытия. Также дорожники уже приступил к работам по демонтажу и монтажу бортового камня.

Помимо этого, специалисты обновят дорожное покрытие, установят новые дорожные знаки, перильное ограждение, нанесут горизонтальную разметку из термопластика и выполнят ремонт существующих тротуаров из асфальтобетонной смеси.

Ремонтные работы выполняются в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».