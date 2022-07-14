В Курске из окна выпал трехлетний ребенок

Малышка оперлась руками о москитную сетку, которая не выдержала ее веса Фото: Архив "КП"

Серьезное происшествие случилось вчера, 13 июля, в Курске. Из окна многоэтажного дома выпала трехлетняя девочка. В городской администрации рассказывают, малышка оперлась руками о москитную сетку, которая не выдержала ее веса.

К счастью, трагедии удалось избежать – ребенок остался жив. Девочка получила серьезные травмы, сейчас она находится в больнице под наблюдением врачей.

- Чтобы не допустить несчастного случая, используйте специальные фиксаторы, не позволяющие ребенку самостоятельно открывать окна: ручки с замком, замки на среднюю или нижнюю части окон, механические конструкции – блокираторы, решетки, ворота безопасности перед балконной дверью, - делятся в управлении по делам ГО и ЧС Курска. – Если у вас нет возможности прямо сейчас установить фиксирующее и страховое оборудование на окна и балконы, вы легко можете просто открутить отверткой болты, крепящие ручки, и убрать их повыше, используя по мере необходимости и сразу вынимая после использования.