Два курянина погибли в ходе спецоперации на территории Украины

Владислав Переверзев служил по контракту Фото: материалы пресс-служб

И снова печальные новости сообщают в городской администрации. Стало известно о гибели двух наших земляков в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

Максим Козлов окончил школу №55 и поступил в Военно-воздушную академию в Воронеже. После окончания он получил звание лейтенанта. Максиму было всего 24 года.

Владислав Переверзев - выпускник гимназии №25. Он служил рядовым по контракту в бригаде радиоэлектронной борьбы. Владиславу также было 24 года.

- Ребята были настоящими патриотами Родины, смелым и порядочным людьми, - выражает свои соболезнования администрация города.

13 июля трагической новостью у себя в социальных сетях поделился и глава Курского района Андрей Телегин. В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб курянин Павел Маланчук.