14 июля в Курске ремонтируют дороги на десяти улицах

Возможны затруднения в движении транспорта Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжается ремонт по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Сегодня, как сообщают в региональном комитете транспорта и дорог, дорожные работы запланированы на десяти улицах.

На улицах Щепкина, Нижняя Луговая и Кирова будут менять люки. На Карла Либкнехта, Чехова, Кирова, Садовой, Почтовой проведут монтаж бордюров. На улице Овечкина запланировано фрезерование старого дорожного полотна, а на Пионеров установят дорожные знаки и перильное ограждение.

График работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки. Возможны затруднения в движении транспорта на указанных участках.

Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.