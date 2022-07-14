Еще 37 курян заразились коронавирусом

В Курской области растет число заболевших COVID-19 за сутки Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По данным оперштаба на 14 июля, в Курской области коронавирусом заразились еще 37 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 119 787 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 155 пациентов, на ИВЛ – 6 (5 – инвазивная, 1 – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба, на сегодняшний день скончались 2492 человека. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

По обновленным данным видно, что в Курской области число заболевших COVID-19 за сутки продолжает расти, хоть и незначительно. Так, вчера, 13 июля, сообщалось о 36 новых случаях заболевания коронавирусом.

В свою очередь, глава региона Роман Старовойт в мае 2022 года заявлял, что специалисты не исключают новой волны коронавируса осенью. Губернатор отмечал, что важно поддерживать коллективный иммунитет: вакцинироваться и не забывать о ревакцинации.