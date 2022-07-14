В Курске в реке Тускарь утонул мужчина

Курянам напоминают о необходимости соблюдения всех мер предосторожности на воде Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сообщение о трагедии на воде в Сеймский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Курской области поступило 12 июля. В реке Тускарь на Городском пляже утонул мужчина 1978 года рождения.

В региональном СУ СК сообщают, что Сеймский межрайонный следственный отдел проведет процессуальную проверку по этому делу, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.

Также следователем назначено проведение медицинской судебной экспертизы.

Чтобы избежать несчастных случаев, следственное управление в очередной раз напоминает курянам о необходимости соблюдения всех мер предосторожности на воде.