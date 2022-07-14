В Марьино Курской области горел жилой дом

При пожаре никто не пострадал Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре потупило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 13 июля в 23:29. Горел жилой дом в поселке Марьино Рыльского района.

На место происшествия были направлены пожарные ПЧ 39 Рыльского района, ДПК санатория «Марьино», ОП Крупец Рыльского района, ПСЧ №10 Льгова, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

По прибытии спасатели незамедлительно приступили к боевому развертыванию. Загорание было локализовано в 23:57, справиться с огнем удалось в 00:01. К ликвидации пожара привлекались 20 человек и девять единиц техники.

Как сообщают в региональном МЧС, в жилом доме огнем повреждена кухня на площади 12 м2, а также сгорела деревянная пристройка. Пострадавших нет. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».