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Деловой Курск13 июля 2022 14:07

Курский краеведческий музей переедет в здание бывшей мужской гимназии

Окончание реставрации намечено на осень 2024 года
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Общая площадь для размещения экспозиций превысит 3,5 тысячи квадратных метров

Общая площадь для размещения экспозиций превысит 3,5 тысячи квадратных метров

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В здании бывшей мужской классической гимназии, которое находится на улице Луначарского в Курске, после масштабных работ разместятся выставочные залы Курского областного краеведческого музея.

Общая площадь для размещения экспозиций превысит 3,5 тысячи квадратных метров. Проектом предусмотрены конференц-зал и смотровая площадка на четвертом этаже, буфет, офисные и бытовые помещения.

Сейчас демонтируют пристройки, сделанные в советское время для нужд электроаппаратного завода, убрано уже почти 65% от запланированного. До конца года эти работы завершат полностью, также заменят кровлю здания. Окончание реставрации намечено на осень 2024 года. В федеральном и областном бюджете предусмотрено более полутора млрд рублей, сообщил ив администрации региона.

Здание мужской классической гимназии — объект культурного наследия регионального значения. Все работы ведутся под особым контролем. Отдельное внимание — воссозданию утраченных элементов, имеющих историческую ценность. В частности, будет восстановлен главный вход в гимназию, он будет со стороны цирка.

В соседних с гимназией зданиях планируют разместить хранилище краеведческого музея и диораму Курской битвы, а также картинную галерею им. А.А. Дейнеки. Работа по оценке и выкупу помещений еще предстоит.