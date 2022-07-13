Курский краеведческий музей переедет в здание бывшей мужской гимназии

Общая площадь для размещения экспозиций превысит 3,5 тысячи квадратных метров Фото: Светлана ВОЛКОВА

В здании бывшей мужской классической гимназии, которое находится на улице Луначарского в Курске, после масштабных работ разместятся выставочные залы Курского областного краеведческого музея.

Общая площадь для размещения экспозиций превысит 3,5 тысячи квадратных метров. Проектом предусмотрены конференц-зал и смотровая площадка на четвертом этаже, буфет, офисные и бытовые помещения.

Сейчас демонтируют пристройки, сделанные в советское время для нужд электроаппаратного завода, убрано уже почти 65% от запланированного. До конца года эти работы завершат полностью, также заменят кровлю здания. Окончание реставрации намечено на осень 2024 года. В федеральном и областном бюджете предусмотрено более полутора млрд рублей, сообщил ив администрации региона.

Здание мужской классической гимназии — объект культурного наследия регионального значения. Все работы ведутся под особым контролем. Отдельное внимание — воссозданию утраченных элементов, имеющих историческую ценность. В частности, будет восстановлен главный вход в гимназию, он будет со стороны цирка.

В соседних с гимназией зданиях планируют разместить хранилище краеведческого музея и диораму Курской битвы, а также картинную галерею им. А.А. Дейнеки. Работа по оценке и выкупу помещений еще предстоит.