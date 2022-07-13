В ДНР погиб 53-летний доброволец из Курской области

Спецоперация проходит с февраля 2022 года Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курчатове простились с Николаем Юткиным, он добровольцем воевал в Донбассе. Николаю Ивановичу было 53 года. У него осталось пять детей. Об этом сообщили в администрации Курской области.

Ранее КП рассказывала, что 13 июля трагической новостью у себя в социальных сетях поделился глава Курского района Андрей Телегин. В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб еще один наш земляк.

- C бoльшoй гopeчью и пpиcкopбиeм cooбщaю o тoм, чтo пpи иcпoлнeнии cлyжeбнoгo дoлгa вo вpeмя вoeннoй cпeцoпepaции в пoмoщь Лyгaнcкoй и Дoнeцкoй нapoдным pecпyбликaм пoгиб наш земляк, житeль поселка Маршала Жукова Павел Маланчук, - написал глава района. – Павлу былo 37 лет, cвoю жизнь oн пocвятил бeззaвeтнoмy cлyжeнию Poдинe. Мы прощаемся с достойнейшим человеком, любящим мужем, заботливым отцом и сыном.