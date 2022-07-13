С начала года марафон "Мир детства" оказал помощи на полтора миллиона рублей

В первую очередь поддержку оказывают семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию Фото: Светлана ВОЛКОВА

Благотворительный марафон «Мир детства» продолжает помогать курским семьям.

Так, за шесть месяцев этого года прошло два заседания рабочей группы, где положительно рассмотрено 25 обращений жителей Курска на оказание финансовой помощи на сумму почти 1,5 млн рублей, сообщили в администрации региона.

Как рассказали в комитете социальной защиты населения Курска, в первую очередь поддержку оказывают семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Как правило, средства выделяются на лечение тяжелобольных детей, подготовку к школе юных курян из малообеспеченных семей. Помимо этого, деньги направляют на восстановление и ремонт жилых помещений, пострадавших после пожара.

Кроме того, в ведомстве отметили, что 373 семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, уже получили материальную помощь через комитет социальной защиты населения Курска на сумму более 3,6 млн рублей.