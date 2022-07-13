В приграничном районе Курской области начались учебные стрельбы

Учения проходят в приграничье ежденевно Фото: Светлана ВОЛКОВА

13 июля начало учебных стрельб на полигонах Рыльского района Курской области - в 14.30. Об этом сообщил глава района Андрей Лисман.

- Прошу жителей не волноваться и отнестись с пониманием к разрывам и громким хлопкам, сопутствующим повышению боевой подготовки российских военнослужащих, - добавил Лисман.

Ранее КП сообщала, что в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб еще один наш земляк.

- C бoльшoй гopeчью и пpиcкopбиeм cooбщaю o тoм, чтo пpи иcпoлнeнии cлyжeбнoгo дoлгa вo вpeмя вoeннoй cпeцoпepaции в пoмoщь Лyгaнcкoй и Дoнeцкoй нapoдным pecпyбликaм пoгиб наш земляк, житeль поселка Маршала Жукова Павел Маланчук, - написал глава Курского района Андрей Телегин. – Павлу былo 37 лет, cвoю жизнь oн пocвятил бeззaвeтнoмy cлyжeнию Poдинe. Мы прощаемся с достойнейшим человеком, любящим мужем, заботливым отцом и сыном.