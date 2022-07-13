В Курске задержали двух мужчин из Средней Азии с 97 свертками наркотиков

Наркоторговцам грозит до 20 лет тюрьмы Фото: Архив "КП"

Ночью на улице Чайковского сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль для проверки. Однако водитель протянул машину вперед на несколько десятков метров, выбрасывая в этот момент из окон какие-то предметы, а затем покинул салон и попытался скрыться.

Это увидели полицейские, они задержали пассажира на месте, а чуть позже задержали и водителя, который скрывался в лесу. При осмотре машины и места рядом с ней стражи порядка нашли и изъяли два мобильных телефона, а также 97 свертков с наркотиками. Мужчины признались, что наркотики нужны были для сбыта на территории Курской области.

- Изъятое вещество направлено на экспертизу, позже оно будет уничтожено в установленном законом порядке, - говорят в региональном УМВД. - Накроторговцы от прохождения медицинского освидетельствования отказались и были подвергнуты административному наказанию. Сейчас по решению суда им выбрана мера пресечения в виде ареста.

Возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.