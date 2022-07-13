Пьяный курянин зарезал мужчину

Мужчина скрылся с места преступления Фото: Архив "КП"

Сеймский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Курской области возбудил уголовное дело по статье «убийство».

В СУ СК РФ по Курской области рассказывают, вечером 6 августа 2021 года пьяный курянин, находясь в лесном массиве вблизи улицы Островского, из-за личной неприязни поссорился с ранее незнакомым мужчиной. В ходе конфликта он не менее трех раз ударил его ножом в грудь и не менее одного раза – отверткой в спину.

После совершенного преступления курянин скрылся. Раненный мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время преступник задержан, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса он признался в совершенном преступлении и раскаялся. Расследование уголовного дела продолжается.