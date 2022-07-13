13 июля в Курске ремонтируют дороги на трех улицах

Продолжаются работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжаются работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Как сообщают в региональном комитете транспорта и дорог, сегодня, 13 июля, запланированы дорожные работы на трех улицах.

Так, на улице Щепкина будут менять люки, а на Чехова продолжится разработка грунта под монтаж бортовых камней.

Продолжится ремонт и на Нижней Луговой, там начали укладывать выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. Дорожникам предстоит уложить более 1400 тонн такого слоя. После завершения этого этапа будет обустроено асфальтобетонное покрытие.

Помимо этого, для обеспечения безопасности дорожного движения установят новые знаки, искусственные неровности, нанесут дорожную разметку.

График работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки. Возможны затруднения в движении транспорта на указанных участках.

Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.