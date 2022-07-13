Курский «Атом» пополнила чемпионка мира и Европы по волейболу

Ирина Артюхина. Фото со страницы ВК "Атом" в VK.

Под знамена курского «Атома» перебралась одна из самых титулованных юных волейболисток страны. В свои 18 лет доигровщица Ирина Артюхина в составе сборной России стала чемпионкой мира среди игроков до 18 лет и чемпионкой Европы среди игроков до 17 лет. В прошлом сезоне Ирина выступала за подмосковный «Заречье-Одинцово».

В интервью «КП» наш звездный новичок рассказала о том, как оказалась в «Атоме».

- Курск сам меня нашел, - улыбается Ирина Артюхина. – Представители «Атома» связались с «Заречье-Одинцово», и обговорили с главным тренером все детали. Курск перспективная и хорошая команда в высшей лиге «А». Думаю, я смогу набраться там опыта и вырасти в своем деле.

Кстати, Ирина – не первый новичок «Атома» в этом межсезонье. Ранее в Курск перебрались доигровщицы красноярского «Енисея» Евгения Щеглова и Светлана Ерлыкова. Тем временем доигровщица Арина Гоцелюк продолжит карьеру во владимирском «Муроме».

Напомним, что по итогам сезона-2021/22 «Атом» занял третье место в высшей лиге «А». Выше расположились только череповецкая «Северянка» и дубль свердловской «Уралочки».