Под Курском в ДТП погибла женщина

Авария произошла в Горшеченском районе Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Авария произошла 12 июля примерно в 18:05 на 149 км автодороги «Курск-Воронеж-Борисоглебск» Горшеченского района. По данным регионального УГИБДД, автомобиль «Шевроле», под управлением женщины-водителя 1975 года рождения, столкнулся с автомобилем «Тойота», за рулем которого был водитель 1996 года рождения.

В результате ДТП пассажир 1970 года рождения и несовершеннолетний пассажир 2008 года рождения автомобиля «Шевроле» получили травмы. Женщина-водитель скончалась на месте происшествия.

Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП. Буден дана правовая оценка действиям участников происшествия.