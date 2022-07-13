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Политика13 июля 2022 7:10

Военнослужащий из Курской области погиб в ходе спецоперации на территории Украины

Павлу Маланчуку было 37 лет
Кристина ГОРБАТЕНКО
Павел Маланчук проживал в поселке Маршала Жукова

Павел Маланчук проживал в поселке Маршала Жукова

Фото: материалы пресс-служб

13 июля трагической новостью у себя в социальных сетях поделился глава Курского района Андрей Телегин. В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб еще один наш земляк.

- C бoльшoй гopeчью и пpиcкopбиeм cooбщaю o тoм, чтo пpи иcпoлнeнии cлyжeбнoгo дoлгa вo вpeмя вoeннoй cпeцoпepaции в пoмoщь Лyгaнcкoй и Дoнeцкoй нapoдным pecпyбликaм пoгиб наш земляк, житeль поселка Маршала Жукова Павел Маланчук, - написал глава района. – Павлу былo 37 лет, cвoю жизнь oн пocвятил бeззaвeтнoмy cлyжeнию Poдинe. Мы прощаемся с достойнейшим человеком, любящим мужем, заботливым отцом и сыном.

Ранее КП писала об обстреле со стороны ВСУ утром 5 июля приграничных населенных пунктов Глушковского района. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

- Сегодняшнее утро вновь началось с артиллерийского обстрела приграничных населенных пунктов Глушковского района. Зафиксированы прилёты в деревне Марково, снова рвутся снаряды в посёлке Теткино. Обстрел продолжается, все подробности позже, - сказал глава региона.