14 июля в Курске отключат холодную воду

Воды не будет с 09:00 до 17:00 Фото: Архив "КП"

В ГУ МЧС России по Курской области сообщают, что 14 июля часть Курска останется без холодной воды. Причина – неотложные ремонтно-профилактические работы.

Так, воды не будет с 09:00 до 17:00 по следующим адресам:

улица Харьковская, улица Обоянская, улица Краснополянская, улица Центральная, улица Народная, улица Парковая, улица Резиновая, улица Черняховского, проспект Кулакова, улица Серегина, улица Гагарина, улица Энергетиков, Льговский поворот, Магистральный проезд, проезд Кислинский, переулок Степной и на прилегающих к ним улицах.

Главное управление рекомендует курянам сделать необходимые запасы воды и напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112». Это комплексная и оперативная помощь в любой ситуации. Диспетчер в зависимости от обстоятельств вызовет на место происшествия все необходимые службы.