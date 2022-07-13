В Курской области утонул 66-летний мужчина

Очередное происшествие на воде Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о происшествии на воде поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 12 июля в 18:30. В одном из водоемов деревни Николаевка Касторенского района утонул мужчина.

На место происшествия были направлены Аварийно-спасательная служба Курской области, сотрудники полиции и работники скорой медицинской помощи.

Как сообщают в региональном ГУ МЧС, спасатели из воды извлекли тело погибшего мужчины 1956 года рождения. Привлекалась группировка сил и средств в составе: три единицы техники и десять человек.

Главное управление просит курян быть внимательными и осторожными, соблюдать все меры безопасности при посещении водоемов. При необходимости обращаться по телефону службы спасения «112».