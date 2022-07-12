Куряне могут бесплатно установить пожарные извещатели

Обращаться нужно в комитет соцобеспечения Фото: Светлана ВОЛКОВА

Комитет социальной защиты населения Курска напоминает о мерах социальной поддержки по покупке и установке автономных пожарных извещателей для некоторых курян.

- С начала этого года от курян поступило 21 такое заявление. Из них 19 — от многодетных семей и два заявления от одиноко проживающих, - рассказали чиновники.

Рассчитывать на бесплатное приобретение и установку прибора можно только один раз.

Ставят два автономных пожарных извещателя в одном жилом помещении, которое должно быть местом постоянного проживания.

Ранее КП рассказывала, что за шесть месяцев 2022 года по телефону «горячей линии» Отделения ПФР проконсультировалось 11 323 человека. Чаще всего курян интересовали темы социальных выплат на детей, пенсий и их индексации, получения и расхода материнского капитала. Помимо этого, часто обращались с вопросами оформления справок и документов, а также использования электронных сервисов.

Напомним, в Курской области получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию ПФР, можно по единому многоканальному телефону: 8-800-600-06-52. Время работы горячей линии – с 9:00 до 18:00, без перерыва.