Курянки завоевали две медали на Кубке России по спортивной борьбе

Курские спортсмены снова отличились Фото: Светлана ВОЛКОВА

Во второй день Кубка России по спортивной борьбе Ангелина Леонидова завоевала вторую золотую медаль соревнований. В финальном поединке красивый бросок принес девушке победу над соперницей.

Ангелина, а также ее подруга по команде Дарья Лукьянчикова, которая днем ранее стала серебряным призером, получили получили возможность пройти 28-дневный тренировочный сбор в Новогорске, а также право принять участие в международной Лиге Поддубного с призовым фондом в 20 миллионов рублей.

Поздравляем девушек и их тренеров!

Ранее КП сообщала, что курские гонщики вернулись с третьего этапа чемпионата России по автокроссу с тремя медалями. На соревнованиях в Гуково наш земляк Евгений Горошко стал победителем в дисциплине «СУПЕР 1600». Также в этой дисциплине куряне взяли золото командного зачета. Помимо Евгения Горошко в составе «КПАТП-1» выступили Антон Соченко и Алексей Матвеев. Еще один курянин Павел Корпачев в дисциплине «Д2Н» занял второе место.