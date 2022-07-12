Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 июля 2022 11:48

Курская область находится на 20-м месте в рейтинге трезвости

Более 10 тысяч курян имеют синдром алкогольной зависимости
Ольга ДАНИЛОВА
Медики предупреждают о риске различных заболеваний

Медики предупреждают о риске различных заболеваний

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курская область находится на 20-м месте из 85 в рейтинге трезвости. В прошлом году в регионе зарегистрировали более 10 тысяч человек с синдромом алкогольной зависимости.

- Профессиональную помощь получили 252 человека. Из них 20 курян прошли лечение и реабилитацию от алкоголизма. В этом году помощь уже оказана 123 жителям областного центра, - сообщила заместитель главврача областной наркологической больницы Анна Коваленко.

Употребление алкоголя - причина более 200 заболеваний, травм и иных нарушений здоровья. Пагубное потребление повышает риск возникновения онкологии, связано с риском развития неинфекционных заболеваний, высоким уровнем смертности от сердечно-сосудистых болезней, также развиваются проблемы с печенью и поджелудочной железой.

Как рассказал заведующий онкологическим отделением опухолей головы и шеи курского онкоцентра Сергей Саинсус, роль алкоголя в возникновении онкологии существенна.