Курская область находится на 20-м месте в рейтинге трезвости

Медики предупреждают о риске различных заболеваний Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курская область находится на 20-м месте из 85 в рейтинге трезвости. В прошлом году в регионе зарегистрировали более 10 тысяч человек с синдромом алкогольной зависимости.

- Профессиональную помощь получили 252 человека. Из них 20 курян прошли лечение и реабилитацию от алкоголизма. В этом году помощь уже оказана 123 жителям областного центра, - сообщила заместитель главврача областной наркологической больницы Анна Коваленко.

Употребление алкоголя - причина более 200 заболеваний, травм и иных нарушений здоровья. Пагубное потребление повышает риск возникновения онкологии, связано с риском развития неинфекционных заболеваний, высоким уровнем смертности от сердечно-сосудистых болезней, также развиваются проблемы с печенью и поджелудочной железой.

Как рассказал заведующий онкологическим отделением опухолей головы и шеи курского онкоцентра Сергей Саинсус, роль алкоголя в возникновении онкологии существенна.