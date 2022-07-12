Зарплата молодых педагогов в Курске составит 35 тысяч рублей

В прошлом учебном году в городские школы пришли около 200 молодых учителей Фото: Светлана ВОЛКОВА

Молодых педагогов ждут в курских школах.

Об этом рассказали в комитете образования города. Там сообщили, что в этом учебном году средний уровень зарплаты в сфере образования Курска должен составить примерно 35 тысяч рублей. И пригласили будущих специалистов в школы и детские сады.

В прошлом учебном году в городские школы пришли около 200 молодых учителей.

Если несколько лет назад самыми востребованными были учителя иностранных языков, то сегодня не хватает преподавателей русского языка и литературы, математики и все также иностранных языков. Чувствуется и нехватка воспитателей в детских садах, сказали чиновники.

В настоящее время в системе образования города трудятся около шести тысяч педагогов. Их средний возраст - 44 года.