Курские автогонщики завоевали три медали на чемпионате России

Автомобиль Евгения Горошко. Фото со страницы комитета по ФК и спорту Курской области в VK.

Курские гонщики вернулись с третьего этапа чемпионата России по автокроссу с тремя медалями. На соревнованиях в Гуково наш земляк Евгений Горошко стал победителем в дисциплине «СУПЕР 1600». Также в этой дисциплине куряне взяли золото командного зачета. Помимо Евгения Горошко в составе «КПАТП-1» выступили Антон Соченко и Алексей Матвеев. Еще один курянин Павел Корпачев в дисциплине «Д2Н» занял второе место.

Как сообщалось ранее, курянка Нелли Хрипкова завоевала семь медалей на всероссийской летней Спартакиаде. В ее активе второе место в беге на 200 метров и шесть третьих мест – в беге на 100 метров, в прыжках в длину, в толкании ядра, в настольном теннисе, в дартсе и спортивном ориентировании.