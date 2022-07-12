Полицейские вернули курянке ее украденный велосипед

Мужчина причастен к ряду краж, совершенных в разных районах Курска Фото: Архив "КП"

Несколько дней назад из подъезда многоэтажного дома на проспекте Клыкова пропал велосипед. Его владелица обратилась в полицию, где призналась, что оставила велосипед на лестничной площадке без каких-либо средств защиты.

- Летом преступники устраивают настоящие рейды по многоквартирным домам, в поисках оставленного без присмотра имущества, - говорят в региональном УМВД. – Один из таких – ранее многократно судимый мужчина 1988 года рождения. Он и оказался причастен к совершению этого преступления.

Полицейские рассказывают, что мужчина вывез велосипед из подъезда и уехал на нем. Однако вора запечатлели уличные камеры наблюдения. Так полиция установила личность того, кто украл велосипед.

Несколько дней мужчина скрывался от правоохранителей, но затем был задержан. Велосипед также удалось изъять, а после завершения следственных мероприятий вернуть хозяйке.

Выяснилось, что мужчина причастен к ряду краж, совершенных в разных районах Курска. Возбуждено несколько головных дел.