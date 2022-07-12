Курянин хотел купить лодочный мотор, но стал жертвой мошенников

Фейковое объявление о продаже мотора мужчина нашел в интернете Фото: Архив "КП"

Как рассказывают в региональном УМВД, 39-летний курянин нашел в интернете объявление о продаже лодочного мотора. Мужчина связался с продавцом, который предложил ему произвести оплату онлайн после того, как он предоставит доказательства отправки товара транспортной компанией.

Продавец сделал фото мотора в клиентской зоне службы доставки, а затем отослал скан накладной. После чего курянин перевел ему 130 тысяч рублей на карту и стал ждать посылку. Но в обещанный срок ничего не пришло. Трек номер для отслеживания процесса доставки оказался фейковым, а сам продавец удалил объявление о продаже и перестал выходить на связь.

Курянин обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело, мошенника ищут.